В Херсонской области будут использоваться русский и украинский языки

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо на первом своем брифинге в пятницу, 29 апреля заявил, что в регионе будут использоваться два языка – русский и украинский, – сообщает РИА Новости.

Владимир Сальдо сказал журналистам: «Знаете, в советское время эта система была уже отлажена. То есть были школы с русским языком обучения, были школы с украинским языком обучения, и, в общем-то, это не мешало абсолютно в жизни людей, и не было так называемого языкового вопроса. Преимущество нашей территории было в том, что все знали два языка. Поэтому я думаю, такой же принцип будет применен и у нас, потому что у нас многонациональное население, и на разных языках – кто хочет, на том языке и будет получать образование».

Что касается празднования Дня Победы, глава Херсонской области сказал, что на 9 мая украинские военные могут устроить провокации, но это не помешает людям выйти на улицы и отпраздновать.

Также на своем первом брифинге Сальдо сказал, что в регионе заработает российский Международный расчетный банк

Напомним, что в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. На сегодняшний день в регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Херсон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»