Канцлеру Германии, возвращаясь из Японии, пришлось лететь через Северный полюс

Самолету канцлера ФРГ Олафа Шольца, чтобы обойти российское воздушное пространство для возвращения домой после визита в Японию, на обратном пути пришлось лететь через Северный полюс, – сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

«Если бы канцлер летел через Китай и затем Россию, полет был бы короче на один час и 20 минут Полеты через Северный полюс являются редкостью даже для опытных пилотов. Всего самолет германского канцлера проделал путь в 12,3 тыс км.», – пишет DPA.

В интервью агентству командир воздушного судна, капитан Люфтваффе Михаэль Вейерер сказал: «Это нечто захватывающее. Это вещи, которые редко делаются».

Согласно информации агентства DPA, самолет канцлера Германии Airbus A350 «Курт Шумахер» пересек полюс около 13.00 (14.00 мск). Авиалайнер пролетел через Аляску, затем повернул на запад и пролетел на Северным Ледовитым океаном, затем пролетел через Финляндию и приземлился в Германии.

Следует отметить, что в Японию из Германии Шольц также летел обходным маршрутом. Самолету канцлера ФРГ пришлось пролететь над Австрией, Венгрией, Румынией, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем и Южной Кореей, из-за этого время в пути увеличилось на два часа.

Напомним, что в качестве ответной меры на западные санкции Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран. Они не смогут летать над РФ без специального разрешения.

В Росавиации сообщали: «В качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств».

По информации минтранса РФ, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран из-за ограничения использования воздушного пространства РФ составляют свыше $37,5 млн. еженедельно.

Берлин, Иван Бабурин

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