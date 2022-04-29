СМИ: Закон о ленд-лизе для Украины был внесен в Конгресс США за месяц до спецоперации

Законопроект об открытии ленд-лиза для Украины был внесен в Конгресс США более, чем за месяц до начала специальной военной операцией РФ – 19 января 2022 года, – сообщает издание Ruposters.

«Примечательно, законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией РФ, а за месяц до ее начала, – 19 января 2022 года. Данный факт косвенно подтверждает тезис о заинтересованности США в активной милитаризации Украины, а кроме того – в сверхприбыли за счет возросшего количества оборонных заказов», – пишет Ruposters.

В свою очередь, информационное агентство Красная Весна утверждает, что данные по законопроекту «о ленд-лизе для защиты демократии на Украине», одобренному палатой представителей 28 апреля, доступны на сайте Конгресса США.

Агентство сообщает, что законопроект, устраняющий бюрократические препятствия для быстрой отправки оружия из США на Украину и в другие страны Восточной Европы, был изначально внесен в комитет сената по международным отношениям 19 января 2022 года после двойной вычитки. В комитет по международным делам палаты представителей, нижней палаты Конгресса США, текст законопроекта попал 18 февраля.

«Изначальными спонсорами законопроекта выступили сенаторы-республиканцы Джон Корнин из штата Техас и Роджер Уикер их штата Миссури и сенаторы-демократы Бенджамин Кардин из штата Мэриленд и Джин Шахин из штата Нью-Гэмпшир», – сообщает агентство.

Напомним, что 28 апреля «ленд-лиз для Украины» был принят единогласно нижней палатой Конгресса и направлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Конгресс США принял законопроект о программе ленд-лиза для Украины, это следует из протокола, размещенного на официальном сайте Конгресса США. Теперь его должен подписать президент Джо Байден. Предлог к открытию программы – «защита демократии» в Украине.

Москва, Иван Бабурин

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