Медведев рассказал о судьбе Зеленского в случае подписания мирного договора с РФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен никакой мирный договор с Россией, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его мнению, для Зеленского мир – «это конец». «Либо быстрый – от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями. Либо более медленный – от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну», – написал Медведев в своем телеграм-канале. По его словам, это подтверждают «разные шавки» вокруг украинского президента, «которые тявкают, что мирного договора не будет».

С учетом этого, как считает политик, Зеленский продолжит клянчить у Запада деньги и оружие, доказывая, что он «надежда либерального мира», и имитировать заботу об украинцах, «периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами».

Медведев также убежден, что украинский президент продолжит «плодить преступные фейки о российской военной операции», выступать небритым на камеру, а также продолжит «нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами». «Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет. Если, конечно, сохранится сама должность», – заключил он.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказал мнение, что мирного договора с Россией быть не может. По его словам, возможна только ее капитуляция. Украина будет воевать «до капитуляции или распада России», утверждает Данилов.

Москва, Наталья Петрова

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