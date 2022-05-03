Путин подписал указ об ответных мерах России на санкции

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Об этом сообщается на сайте Кремля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, федеральным органам государственной власти, региональным органам власти, органам местного самоуправления, организациям и физлицам запрещается совершать сделки, в том числе внешнеторговые и финансовые, исполнять обязательства и совершать финансовые операции с юридическими и физическими лицами, которые находятся под российскими санкциями.

Кроме того, документом вводится запрет на вывоз из России продукции и сырья, производство и добыча которых осуществляются на территории РФ, если такие поставки осуществляются в пользу находящихся под санкциями лиц или лицами, попавшими под рестрикции, в «пользу иных лиц».

Правительству России поручено в течение десяти дней утвердить перечень лиц, которые находятся под российскими санкциями. Кроме того, кабмин должен в этот же срок определить дополнительные критерии сделок, попадающих под запрет.

Указ вступает в силу со вторника, 3 мая 2022 года и будет действовать до отмены специальных экономических мер.

Напомним, в марте правительство России утвердило список недружественных стран. Это решение последовало вслед за введением Западом масштабных антироссийских санкций в ответ на спецоперацию на Украине.

Распоряжение кабмина подписано в рамках указа президента о переводе в рубли оплату за поставки газа недружественным странам. В список этот стран, согласно решению правительства РФ, входят Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Москва, Наталья Петрова

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