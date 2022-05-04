В Кремле ответили на слухи об объявлении всеобщей мобилизации 9 мая

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что 9 мая президент России Владимир Путин якобы объявит о всеобщей мобилизации.

«Это неправда, это чушь», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Также чушью Песков назвал слухи о том, что Россия 9 мая может объявить войну Украине.

Ранее, 29 апреля министр обороны Великобритании Бен Уолл сообщил, что президент России может объявить о всеобщей мобилизации на параде в День Победы 9 мая. Сегодня о скором объявлении всеобщей мобилизации в России сообщил телеканал CNN.

Москва, Наталья Петрова

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