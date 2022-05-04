российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 мая 2022, 21:17 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Байден предложил американцам покупать электромобили, чтобы не платить за бензин

Президент США Джо Байден пообещал американцам налоговые льготы на покупку электромобилей и автомобилей на водородных топливных элементах, в том числе подержанных, – сообщается на сайте РБК.

Агентство пишет, что американский лидер заявил следующее: «Предлагаются налоговые льготы для людей, которые покупают солнечные батареи, тепловые насосы и энергосберегающие окна и двери, что позволит сэкономить в среднем $500 в год. Также это позволит водителям экономить $80 в месяц, поскольку не придется платить за топливо на заправке».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика, Экономика,