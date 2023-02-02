В России хотят ввести потолок цен на зарядку электромобилей

В России предложили ввести лимит стоимости электроэнергии для зарядки электротранспорта. По словам аналитиков, реализовать инициативу можно только за счет субсидий, при этом господдержку на раннем этапе развития они считают обоснованной.

С предложением ограничить потолок цен на электричество для зарядки электромобилей выступил производитель «Моторинвест», пишет «Коммерсант». Идеи были озвучены на совещании в Минэкономики в конце 2022 года.

В компании считают нужным гарантировать цену зарядки коммерческого электротранспорта на уровне до 8 рублей за 1 кВт⋅ч минимум на три-пять лет. Кроме того, производитель выступил за введение обязательной квоты на электромобили в 10% от закупок машин в парки такси и каршеринга.

Как сообщили участники рынка, сейчас стоимость зарядки на публичных ЭЗС намного выше: 15-25 рублей за 1 кВт⋅ч. В свою очередь операторы ЭЗС закупают электроэнергию по тарифам от 6 до 10 рублей за 1 кВт⋅ч, отмечают в Punkt E (владеет 165 ЭЗС в РФ). В большинстве регионов тариф выше 8 рублей, а цена зарядки не может равняться закупочной цене на электроэнергию. Чтобы снизить цену зарядки с учетом операционных расходов на содержание и амортизацию ЭЗС, потребуются субсидии.

Москва, Зоя Осколкова

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