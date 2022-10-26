Первый российский электрокар вышел на рынок

В России стартовали продажи первого отечественного электромобиля. Компания «Моторинвест» представила модель седана Evolute i-Pro.

«Это первые электромобили, произведенные в России для российских потребителей. Модель линейки Evolute – седан i-Pro уже в наличии у официальных дилеров бренда», – цитирует сообщение производителя ТАСС.

Двигатель у российского электрокара мощностью в 150 лошадиных сил, а емкость тяговой батареи 53 кВт. По данным производителя, на ней машина может проехать 420 км без подзарядки.

Evolute i-Pro можно купить за 2,99 млн рублей, а с учетом субсидии – за 2,065 млн. Официальные дилеры «Моторинвеста» работают в обеих столицах, Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Липецке.

До конца года линейка Evolute может пополниться кроссовером i-Joy и минивэном i-Van, а в 2023 году – кросс-купе i-Jet.

Компания анонсировала участие в программах субсидирования в августе. Предполагалось, что субсидия не превысит 925 тыс. рублей, т.е. 35% от стоимости электрокара.

Москва, Наталья Рязанова

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