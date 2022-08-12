Названа цена российского электромобиля Evolute

Российский легковой электромобиль Evolute обойдется покупателям в три миллиона рублей или меньше, рассказали в пресс-службе бренда. На условиях льготного кредитования цена будет снижена почти на миллион рублей.

«Параметры еще уточняются. Планируемая рекомендованная розничная цена будет менее трех миллионов рублей. Планируемая цена с учетом программ субсидирования будет около двух миллионов», – цитирует сообщение РИА Новости.

Субсидия по лизинговым и кредитным программам составит до 35%, но не более 925 тыс. рублей, добавили в компании.

Старт выпуска Evolute ожидается в сентябре, и уже до конца месяца желающие смогут купить новинку.

Липецкий завод «Моторинвест», Минпромторг РФ и правительство Липецкой области в марте подписали специальный инвестконтракт на пять моделей электромобилей под маркой Evolute. Планируется, что четыре модели начнут выпускать до конца 2022 года. Заявленный объем производства – более 242 тыс. машин.

Согласно концепции развития электротранспорта в России, доля электромобилей на рынке к 2030 году составит 15%. На это планируется потратить 418 млрд рублей. 31,3 млрд рублей на развитие электротранспорта уйдет из бюджета уже к 2024 году.

Москва, Наталья Рязанова

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