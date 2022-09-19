Электромобили в России смогут ездить бесплатно по платным трассам

В России хотят отменить плату за проезд по платным трассам для владельцев электроавтомобилей. Велика вероятность, что льгота вступит в силу в следующем году. Об этом сообщает газета «Известия».

«В августе этого года правительство РФ поручило Минэкономразвития, Минтрансу, Минэнерго совместно с Минфином подготовить предложения для установления бесплатного проезда электромобилей по платным дорогам на всей территории РФ сроком на три года», – рассказал изданию замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

В настоящее время ведомство разрабатывает проекты нормативно-правовых актов. Колесников отметил, что такая мера повысит привлекательность и экономическую выгоду электромобилей для граждан за счет распределения поддержки: бесплатный проезд, бесплатная парковка, отсутствие транспортного налога.

Впрочем, есть риск, что в этом году законодатели не успеют принять соответствующий нормативный акт, так как пока правительство не определилось с источниками возмещения выпадающих доходов операторов платных трасс, сказал источник в одном из ведомств.

Пока собственные легковые электромобили в России серийно не производятся. Однако правительство делает особый акцент на этот вид транспорта. Так, в разработанном Минпромторгом проекте «Стратегии развития автопрома до 2035 года» есть раздел, посвященный новым технологиям и производству электрических и водородных автомобилей. Заняться серийным производством электрокаров в России уже в этом году планируют сразу две компании – это липецкий «Моторинвест» и «Электромобили мануфэкчуринг рус» из Санкт-Петербурга.

Москва, Зоя Осколкова

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