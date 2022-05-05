Постпреды 11 стран при ОБСЕ призвали не допустить побежденному нацизму вновь «поднять голову»

Постпреды при ОБСЕ Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, России, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в четверг, 5 мая, выступили с совместным призывом к международному сообществу не допустить побежденному нацизму вновь «поднять голову» в Евразии или где-либо в мире, – сообщает МИД РФ.

В заявлении 11 постпредов, опубликованном на сайте российского МИДа говорится: «Призываем международное сообщество бережно относиться к памяти о борцах с нацизмом в годы Второй мировой войны. Убеждены, побежденный нацизм никогда не должен поднять голову ни на евразийском континенте, ни где-либо в мире».

Также в своем заявлении политики 11 стран осудили попытки фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.

«Решительно осуждаем уничтожение и осквернение памятников воинам-освободителям и другие акты вандализма в отношении мемориальных объектов и мест захоронения солдат и офицеров, погибших за освобождение стран Европы и Азии от нацизма и фашизма», – говорится в заявлении.

Кроме того подписанты осудили «попытки реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников, отрицания совершения ими преступлений против человечности и военных преступлений во время Второй мировой войны не имеют оправдания ни срока давности, как и решения Международного военного трибунала в Нюрнберге».

Москва, Иван Бабурин

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