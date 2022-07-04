Наблюдатели ОБСЕ на Украине во время мониторинга в ДНР и ЛНР работали на украинские спецслужбы. Доказательства были найдены российским спецназом в ходе обысков в Херсонской области.

«При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Спецназовцы досмотрели фешенебельный особняк украинского генерала. В здании обнаружены документы, принадлежащие миссии международной наблюдательной организации ОБСЕ на Украине, из которых следует, что наблюдатели пользовались личным покровительством Савченко. Местные жители также подтвердили, что автомобили ОБСЕ часто заезжали на территорию генеральского дома.

В частности, спецназ нашел рукописную схему мест дислокации подразделений российских Вооруженных Сил в Крыму, на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей. Документы «свидетельствуют о длительном и тесном сотрудничестве международной организации с руководством Украины, которое выходило за официальные рамки и декларируемые задачи».

Москва, Зоя Осколкова

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