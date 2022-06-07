На базе «Правого сектора»* обнаружены документы и оборудование ОБСЕ

Оборудование и документы миссии ОБСЕ обнаружены на базе «Правого сектора»*, – сообщили в министерстве государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

В заявлении МГБ ЛНР говорится, что 25 мая в доме, где располагалась огневая точка, силовики нашли технические средства мониторинга, связи, а также полиграфическую продукцию.

«Правоохранительные органы ЛНР установили, что телефон, согласно штрих-коду, принадлежит региональному офицеру безопасности луганской команды СММ ОБСЕ Петко Лилову. Кроме того, он был членом военной разведки одной из стран Евросоюза и работал в ущерб ЛНР. Ведомство проводит дальнейшие мероприятия по выявлению и документированию противоправной деятельности иностранных спецслужб на территории республики», – заявили в министерстве госбезопасности ЛНР.

Напомним, что ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал о том, что сотрудники СММ ОБСЕ на Донбассе занимались шпионажем в интересах Киевской власти.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Луганск, Иван Бабурин

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