ОБСЕ планируют закрыть миссию на Украине

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид и действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в четверг, 28 апреля, объявили, что организация предпримет немедленные шаги для закрытия Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине, – сообщают СМИ со ссылкой на заявлении ОБСЕ.

В заявлении ОБСЕ говорится: «Это решение последовало за отсутствием консенсуса на постоянном совете ОБСЕ 31 марта 2022 года относительно продления мандата миссии».

«Это не простое решение. Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии. Миссия сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах, содействии прекращению огня и работе по смягчению последствий конфликта для гражданского населения. Работа членов СММ заслуживает нашей высокой оценки и благодарности», – говорится в заявлении действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау.

Следует отметить, что в начале марта текущего года генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила об эвакуации с Украины почти 500 наблюдателей СММ после начала военной операции России.

Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге призвала руководство ОБСЕ «принять необходимые меры по выправлению ситуации, в частности провести расследование, как и по чьему указанию данные с технических средств СММ передавались украинской стороне».

В свою очередь, ОБСЕ назвала необоснованными обвинения в адрес Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине в ненадлежащей передаче информации.

В официальном аккаунте ОБСЕ в Twitter говорится: «СММ ОБСЕ публично, объективно, фактологически и прозрачно освещала ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию на Украине. Миссия полностью подотчетна за всю свою деятельность всем государствам – участникам ОБСЕ. Обвинения в ненадлежащем обмене информацией необоснованны».

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»