Задержанного в ДНР сотрудника ОБСЕ обвинили в шпионаже

Сотруднику Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ гражданину Украины, задержанному в Донецкой Народной Республике (ДНР) в пятницу, 29 апреля, предъявлено обвинение в шпионаже, – сообщает ТАСС.

В Штабе территориальной обороны республики сообщили, что по данным министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР, по заданию офицера безопасности ОБСЕ сотрудник СММ ОБСЕ занимался сбором информации для иностранной разведки. В отношении задержанного возбуждено дело по статье о шпионаже.

В телеграм-канале Штаба говорится: «МГБ ДНР задержан сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ассистент по вопросам безопасности, гражданин Украины Голда Вадим Николаевич, 1967 года рождения. Данный гражданин, действуя умышленно, по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих Народной милиции ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения».

Напомним, что ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные имели доступ к камерам СММ, могли управлять ими и корректировали по ним огонь по территории республики. По словам Пушилина, ОБСЕ работала не только на украинскую, но и на иностранную разведку, передавая ей данные относительно позиций и о количестве личного состава войск ДНР.

Донецк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»