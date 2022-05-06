«Сотрем границы и будем строить общее счастье»: президент Польши раскрыл судьбу Украины

Президент Польши Анджей Дуда выступил с заявлением по Украине по случаю Дня польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве. В своей речи он выразил надежду на исчезновение границы между Польшей и «братской» Украиной, отметив, что народы двух стран смогут «жить вместе на этой земле». Транслировал выступление телеканал TVP Info.

«Между Украиной и Польшей в будущем границы не будет. <…> Этой границы не будет!», – заявил Дуда и понадеялся, что граница между двумя странами исчезнет на десятилетия, а может быть на столетия.

«Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – подчеркнул польский президент.

Дуда добавил, что поляки стараются делать все для помощи Украине в противостоянии «российской агрессии».

Экс-депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива усмотрел в высказываниях Дуды желание присоединить Украину к Польше. «Президент Польши открыто уже заявляет и празднует присоединение Украины», – написал Кива в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Польша совместно с США прорабатывает планы установления военно-политического контроля над «своими историческими владениями» в западной части Украины. Первым этапом должен стать ввод польских войск в западные области страны под предлогом их «защиты от российской агрессии», отметил руководитель службы. Как отметил Нарышкин, Польша будет действовать не под мандатом НАТО, но с участием «желающих государств».

Варшава, Наталья Петрова

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