Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Польша совместно с США прорабатывают планы установления контроля Варшавы над Западной Украиной. Об этом сообщает пресс-бюро СВР. Ее первым этапом должен стать ввод польских войск в западные области страны под предлогом их «защиты от российской агрессии», отметил руководитель службы.

«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине», – сказал Нарышкин (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в настоящее время Варшава обсуждает с американской администрацией «модальности предстоящей миссии». Уже достигнуты предварительные договоренности, что Польша будет действовать не под мандатом НАТО, но с участием «желающих государств».

Польский «миротворческий» контингент, по сведениям российской разведки, планируется разместить в тех частях Украины, где вероятность столкновения с российскими Вооруженными силами минимальна. В главные задачи польских военных войдет установление контроля над расположенными там стратегическими объектами.

Как отметил Нарышкин, польские спецслужбы сейчас ищут «договороспособных» представителей элиты Украины для формирования ориентированного на Варшаву противовеса националистам, передает РИА «Новости».

«По расчетам польской администрации, превентивное закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны», – добавил директор СВР, отметив, что Варшава при этом получит под управление территории, на которые войдут «польские миротворцы».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью «Российской газете», что Украину ждет распад на несколько государств. Это станет закономерным итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима, полагает он.

Москва, Наталья Петрова

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