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Конфликт на Украине

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Вторник, 26 апреля 2022, 17:41 мск

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Украина распадется на несколько государств

Украину ждет распад на несколько государств. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете». По его мнению, это станет закономерным итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима.

Секретарь Совбеза обратил внимание, что «в попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить по сути единый народ». По его словам, не найдя никакой позитивной основы, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал исключительность их нации и ненависть ко всему русскому.

«Однако история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства. Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов», – пояснил Патрушев.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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