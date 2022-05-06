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Пятница, 6 мая 2022, 20:06 мск

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В США ищут варианты для ускорения «утечки мозгов» из России

Фото: pixabay.com

В США изучают возможность упрощения правил миграции для российских граждан, – сообщает издание Politico.

Газета, со ссылкой на собственные источники, пишет, что конгрессмены и активисты призывают президента Джо Байдена «воспользоваться моментом и расстелить красную дорожку» для россиян, что, по замыслу авторов инициативы, ускорило бы «утечку мозгов».

Следует напомнить, что агентство Блумберг в конце апреля также писало о том, что Вашингтон хочет отменить ряд визовых требований для определенных категорий российских специалистов.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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