Джонсон позвал российских ученых в Великобританию

Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил российским ученым переехать в Великобританию. Об этом сообщает газета The Guardian.

Политик отметил, что предложение о переезде касается всех ученых и исследователей, которые не чувствуют себя в безопасности в России.

«Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», – заявил Джонсон на полях саммита «Большой семерки» в Баварии.

Британский премьер-министр выдвинул эту инициативу в рамках расширения системы партнерства университетов Украины и Великобритании. При этом Лондон обещал поддержку 130 украинским ученым, которые хотят обосноваться в королевстве.

Как сообщал «Новый День», принудительное введение в России Болонской системы образования спровоцировало большую утечку мозгов, превышающую уровень вывода капитала из страны. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, в РФ не были реализованы «плюсы» этой системы, а внедрялись только «минусы».

Лондон, Зоя Осколкова

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