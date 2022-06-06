«Это никуда не годится»: Болонская система привела к гигантской «утечке мозгов» из России

Принудительное введение в России Болонской системы образования спровоцировало большую утечку мозгов, превышающую уровень вывода капитала из страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, выступая сегодня на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. По его мнению, в РФ не были реализованы» плюсы» этой системы, а внедрялись только «минусы».

«Плюсы (Болонской системы) мы особо не реализовали, а вот минусы – да. Почему я считаю, что принудительная бакалавризация – это плохо. Есть две тому главные причины. Как правило, образование бакалавра значительно уступает в качестве образованию специалиста. И дело не только в том, что бакалавру учиться на год меньше. Дело в том, что это разные программы. Программа бакалавра как тарелка – широкая, но мелкая. Программа специалиста как кувшин – высокая и более глубокая», – пояснил Смолин.

Парламентарий также обратил внимание, что нынешняя система позволяет непрофильное обучение при поступлении в магистратуру. «Если образование магистра непрофильное, то он специалист хуже бакалавра. Например, выпускник-бакалавр по ветеринарии поступает в магистратуру по истории. Или выпускник по маркетингу поступает в магистратуру по дефектологии – то есть, он будет учить в будущем ребят с нарушениями здоровья. Каким он будет специалистом? Мы же прекрасно понимаем, что это никуда не годится», – констатировал Смолин.

По его оценке, вступление России в Болонский процесс было продиктовано идеологическими мотивами. «Мы изо всех сил хотели прорубить в Европу не окно, но большие ворота. В какой-то степени это нам удалось. Вот Герман Греф (глава правления Сбербанка) утверждает, что наши потери от утечки умов из России, если их перевести в финансовые расчеты, – они превышают наши потери от утечки финансового капитала. Понимаю, что не Болонская система тому причина, но она тому способствует. Это совершенно очевидно», – подчеркнул депутат.

По его мнению, процесс перехода к новой системе образования в России должен быть обдуманным и постепенным. «Образование вообще не терпит ломки. Позволю себе шутку: в образовании – как в жизни, что в любви и согласии – то хорошо, что через насилие – то плохо. Ошибкой было именно принудительное введение Болонского процесса в РФ», – заключил Смолин.

Москва, Мария Соколова

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