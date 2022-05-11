Следственный комитет РФ изучит информацию об опытах американцев над психбольными украинцами

Информацию о бесчеловечных экспериментах представителей США над пациентами психиатрической больницы в Харьковской области изучит следственный комитет РФ, – сообщают СМИ.

В сообщении в Telegram СК РФ говорится: «Следственным комитетом будет запрошена информация в министерстве обороны Российской Федерации о бесчеловечных экспериментах, проведенных в биолабораториях на территории Украины».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил о получении минобороны РФ сведений о бесчеловечных экспериментах минобороны США над украинскими гражданами в психбольнице в селе Стрелечье Харьковской области.

Сообщается, что согласно обнаруженным новым данным, представители США прибывали на Украину через третьи страны и проводили опыты над пациентами психбольницы под Харьковом.

Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к этому лиц.

Москва, Иван Бабурин

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