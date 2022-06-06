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Понедельник, 6 июня 2022, 15:31 мск

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Российские военные узнали о шести американских биолабораториях в Нигерии

Российские военные получили сведения, доказывающие существование как минимум шести биолабораторий США в Нигерии. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.

Первоначально речь шла о четырех американских биолабораториях на территории Нигерии. Теперь выяснилось, что их было шесть. «Сохраняется большое количество вопросов по характеру (их) деятельности и по тем рискам и угрозам, которые эта деятельность из себя представляет. И по этим вопросам мы продолжаем взаимодействовать с Минобороны», – цитирует политика РИА «Новости».

В заседании комиссии принимал участие начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в ходе работы парламентской комиссии было установлено, что деятельность биолабораторий США по всему миру имеет двойное назначение и не имеет гуманитарной составляющей.

Абуджа, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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