Онищенко назвал африканскую чуму свиней экономическим оружием США

В Россию африканская чума свиней (АЧС) могла прийти из биолаборатории США в Грузии, став экономическим оружием Вашингтона, считает вице-президент Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. По его оценке, АЧС способна свернуть мировое производство свинины. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Чума свиней сейчас у нас зашла через Грузию. Не исключаю участия в этой чуме свиней той лаборатории (США), которая была в Алексеевке. Была построена на базе бывшей военной базы нашей страны. Она зашла, и сегодня в 27 регионах, в той или иной мере, она встречается», – отметил Онищенко.

Академик обратил внимание на угрозу распространения АЧС при отсутствии «жестких ограничений, которые мы могли бы ввести», в условиях, когда Россия «взяла курс на развитие свиноводства». «Когда комплексы по 30-50 тысяч голов, это уже индустрия свиноводства. Это не те хрюшки бегали, купались в каких-то лужах. Это стерильные условия выращивания, требования к свинаркам, которые идут туда, почти как к хирургу, который заходит в операционную. Потому что человек может заразить свинью тоже. И если там возникает вспышка – все, это крах предприятию», – подчеркнул он.

«Это серьезный бич, это нелетальное экономическое оружие, которое сегодня работает, которое подрывает экономику стран, нашей в том числе… О продовольственном кризисе, о продовольственном голоде говорит не только Всемирная организация здравоохранения, но и ООН. Тут, правда, политиканства много, особенно со стороны находящихся в перманентном припадке истерическом руководства ЕС, отголоски идут и от стран ЕС по указке президента США. Но в этом есть определенное положительное, что меры какие-то принимаются. Но в данном случае, наиболее эффективным средством лишить человечество животного белка – это с помощью африканской чумы свиней свернуть производство свинины», – заключил Онищенко.

Москва, Мария Соколова

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