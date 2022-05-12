Россия запросила заседание СБ ООН по работе военно-биологических лабораторий США на Украине

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 12 мая, сообщил, что Российская Федерация запросила заседание Совета Безопасности ООН по военно-биологической работе США на Украине.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Мы потребовали проведения открытого заседания Совета Безопасности ООН, чтобы представить новые свидетельства о военно-биологических программах, проводимых в биолабораториях США на Украине. Заседание назначено на 10:00 (17:00 мск) 13 мая», – написал дипломат.

Следует напомнить, что минобороны России 7 марта рассказало о нахождении на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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