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NewDayNews.ru

Четверг, 12 мая 2022, 20:18 мск

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Россия запросила заседание СБ ООН по работе военно-биологических лабораторий США на Украине

Фото: Здание ООН в Нью-Йорке (www.un.org)

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 12 мая, сообщил, что Российская Федерация запросила заседание Совета Безопасности ООН по военно-биологической работе США на Украине.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Мы потребовали проведения открытого заседания Совета Безопасности ООН, чтобы представить новые свидетельства о военно-биологических программах, проводимых в биолабораториях США на Украине. Заседание назначено на 10:00 (17:00 мск) 13 мая», – написал дипломат.

Следует напомнить, что минобороны России 7 марта рассказало о нахождении на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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