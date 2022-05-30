«Тихой сапой…»: США «отжали» у ВОЗ контроль за биолабораториями по всему миру

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по сути передала США полномочия по контролю за деятельностью биолабораторий во всех странах мира. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, непомерное усиление консультативного органа при ВОЗ обернется отказом для многих государств от своих национальных интересов.

«Говоря о биологическом оружии… Завершившаяся 75 ассамблея ВОЗ приняла документ, который называется «Чрезвычайная ситуация в области общественного здоровья, обеспечение готовности и принятия мер реагирования». Даже самый приблизительный анализ этого документа говорит о том, что мы стакиваемся с тем, что та конвенция по биологическому и токсическому оружию, из которой вышли США и собираются в нее возвращаться, – она как бы забывается», – отметил Онищенко.

По его словам, согласно принятому ВОЗ документу, усиливается роль консультативного надзорного комитета под эгидой США. «Полный отрыв от традиционной работы ВОЗ. Теперь этот чрезвычайный надзорный орган – консультативный комитет непомерно усиливается. Он претендует на более жесткую подчиненность региональных и национальных бюро. Он предусматривает вести отбор и делегирование полномочий. Он будет определять, не государства будут определять, а он будет определять полномочия непосредственно региональным и национальным директоратам, разрабатывать и вводить систему ключевых показателей эффективности, критериям оценки кадровых ресурсов. То есть, не страны будут посылать своих специалистов, а он будет отбирать этих специалистов, он будет вводить цензуру на критическую оценку деятельности ВОЗ и ее сотрудников, и стратегическое руководство глобальной архитектурой здравоохранения он не собирается осуществлять через постоянный комитет исполкома ВОЗ», – подчеркнул Онищенко.

«Это группа «золотого миллиарда», которая не будет больше внимания обращать на ассамблею (ВОЗ), а всегда ассамблея руководила, а будет делать исполком. То есть, почему возникла чрезвычайная ситуация – ее профилактикой никто не будет заниматься, и если вот эта группа лабораторий, которые есть на Украине, в Грузии, на Казахстанском направлении и так далее, что-то где-то применит, то уже тогда этот контрольный комитет по своим критериям будет определять и не считаться с национальными здравоохранениями, вводить туда своих экспертов, своих контролеров, брать на себя под вроде бы благовидным предлогом, что это угроза для всего мира», – пояснил академик РАН.

В качестве примера Онищенко привел ситуацию с распространением вируса Эбола. «Тогда делала не ВОЗ, а делали США, прикрываясь ВОЗ, и Франция, поскольку Эбола из Западной Африки – это франкофонные страны, бывшие колонии Франции, и никого туда не пускали. Они сами решали. Вот примерно такой сценарий предполагается разыграть», – полагает он.

«Думаю, что нашему политическому руководству, которое занимается политикой в здравоохранении – это Минздраву, МИДу и другим силовым структурам нужно сделать из этого очень серьезные выводы, потому что тихой сапой США продолжают политику в самой чувствительной, самой эффективной области профилактики инфекционных заболеваний», – заключил Онищенко.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»