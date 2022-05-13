Россия вышлет болгарского и румынских дипломатов

Россия объявила персонами нон грата сотрудника посольства Болгарии. Также министерство иностранных дел РФ объявило о высылке из страны десяти румынских дипломатов.

Соответствующие ноты были вручены послам Болгарии Атанасу Крыстину и Румынии Кристиану Истрате, которых вызвали в российский МИД.

«Вручена нота министерства об объявлении «persona non grata» сотрудника посольства Болгарии в Москве. Данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить «persona non grata» дипломата посольства России в Софии», – говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Высылка румынских дипломатов также стала ответной мерой на объявление персонами нон грата десяти сотрудников российской дипмиссии в Бухаресте.

Напомним, в апреле Россия объявила о высылке двух болгарских дипломатов в качестве ответа на недружественные решения Болгарии. Ранее два сотрудника российского посольства в Софии были объявлены персонами нон грата.

Москва, Наталья Рязанова

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