Россия вышлет болгарского и румынских дипломатов

Россия объявила персонами нон грата сотрудника посольства Болгарии. Также министерство иностранных дел РФ объявило о высылке из страны десяти румынских дипломатов.
Соответствующие ноты были вручены послам Болгарии Атанасу Крыстину и Румынии Кристиану Истрате, которых вызвали в российский МИД.
«Вручена нота министерства об объявлении «persona non grata» сотрудника посольства Болгарии в Москве. Данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить «persona non grata» дипломата посольства России в Софии», – говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Высылка румынских дипломатов также стала ответной мерой на объявление персонами нон грата десяти сотрудников российской дипмиссии в Бухаресте.
Напомним, в апреле Россия объявила о высылке двух болгарских дипломатов в качестве ответа на недружественные решения Болгарии. Ранее два сотрудника российского посольства в Софии были объявлены персонами нон грата.
Москва, Наталья Рязанова
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