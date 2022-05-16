В ЕС пожелали оставить Украину без транзита газа и нефти из России

Глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис назвал способ решения проблемы запрета на импорт в Евросоюз российской нефти. Напомним, введению эмбарго сейчас противится единственная страна содружества – Венгрия. Министр считает, что с этой проблемой можно справиться, если Украина прекратит транзит в Европу российского газа и нефти.

Как отметил политик, одним из решений может быть «оказание помощи Украине отключиться от газа и нефти из России, поскольку та страна ЕС, которая не может помочь нам прийти к единому решению, зависит от трафика из Украины» (цитата по «Прайм»).

Министр полагает, что если Украина прекратит транзит российских энергоресурсов, «то проблема решится сама собой». Такое заявление Ландсбергис сделал перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза, на котором обсуждаются новые санкции против России.

Ранее Еврокомиссия предложила включить нефтяное эмбарго в отношении России в готовящийся шестой пакет антироссийских санкций ЕС. Однако против этого выступила Венгрия. Будапешт заявил, что негативно отразится на экономике и энергобезопасности страны.

По последним данным, Брюссель пытается уговорить Венгрию на компромисс, пообещав взамен многомиллионные инвестиции в энергосектор в целях уменьшения зависимости страны от российской нефти. Об этом, в частности, сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на источники. По сведениям издания, Еврокомиссия надеется в ближайшие дни достигнуть согласия Венгрии по вопросу нефтяного эмбарго против России.

Брюссель, Наталья Петрова

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