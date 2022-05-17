Ответный шаг: Россия высылает двух финских дипломатов

Россия в качестве ответной меры объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Финляндии в Москве. Об этом сообщает МИД РФ.

«17 мая в МИД России был вызван посол Финляндии в России Антти Хелантеря. Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС», – говорится в сообщении ведомства.

Также протест заявлен в связи с поставками оружия властям Украины и «покрывательством преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».

«Посол был уведомлен о том, что в качестве реакции на эти действия финских властей российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Власти Финляндии в апреле объявили о высылке двух сотрудников посольства России, еще одному дипломату было отказано в продлении визы.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»