Ответный шаг: Россия высылает двух финских дипломатов

Россия в качестве ответной меры объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Финляндии в Москве. Об этом сообщает МИД РФ.
«17 мая в МИД России был вызван посол Финляндии в России Антти Хелантеря. Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС», – говорится в сообщении ведомства.
Также протест заявлен в связи с поставками оружия властям Украины и «покрывательством преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».
«Посол был уведомлен о том, что в качестве реакции на эти действия финских властей российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Власти Финляндии в апреле объявили о высылке двух сотрудников посольства России, еще одному дипломату было отказано в продлении визы.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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