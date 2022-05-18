В Кремле начали подготовку прямой линии с Путиным

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году запланирована, уже ведется предварительная подготовка. Дата еще не определена, отметил он в комментарии ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что дата оглашения послания президента Федерального собрания также не определена.

При этом Песков не стал увязывать даты проведения прямой линия и президентского послания. По его словам, эти мероприятия легко развести по времени, «поэтому здесь никаких проблем нет».

В прошлом году прямая линия с президентом РФ состоялась 30 июня. В 2020 году мероприятие не проводилось из-за пандемии. Впервые такой формат общения главы государства с гражданами был организован в 2001 году.

Москва, Наталья Петрова

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