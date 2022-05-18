Еще почти 800 украинских боевиков с «Азовстали» сдались в плен

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский вечером в среду, 18 мая, сообщил, что еще 785 украинских военных с «Азовстали» и сдались в плен.

В своем Теlеgrаm-канале Ходаковский написал: «Еще 785 украинских военных сдались в плен, выйдя с предприятия «Азовсталь». Итого через наш участок на сегодня – 785 человек. Смотрю на это дело… вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке. Все пленные – боеспособные мужчины».

«Готов нашим мужикам в ноги поклониться – их реально больше нас и было, и остается», – добавил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Утром в среду, 18 мая, Ходаковский сообщал, что в плен сдались 600 украинских военных с «Азовстали». В свою очередь, журналист ВГТРК Александр Сладков рассказал, что к моменту сдачи в плен на территории завода находились свыше 2500 человек. 804 из них – бойцы украинского батальона «Азов». 404 человека получили ранения.

Мариуполь, Иван Бабурин

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