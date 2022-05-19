Свердловский депутат опубликовал кадры с разрушенной «Азовстали» (ФОТО)

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сейчас находится в Мариуполе, на местах недавних сражений он сделал несколько фото- и видеозаписей.

Сегодня утром Максим Иванов написал в своем телеграм-канале, что в городе их встретили бойцы батальона «Восток». «Для них мы привезли броники и тепловизоры. Вместе ездили на Азовсталь. На то самое место, откуда днем ранее выходили сдаваться нацики и всушники. В каждом метре Азовстали чувствуется напряжение. В тот день мы ждали новый выход. Не дождались», – поделился Иванов. Он также добавил, что у солдат и офицеров «настрой ровный»: «Говорят, что легко не будет, но в своих силах уверены. Спокойны. Снабжение отличное, командиры грамотные и решительные, силы есть».

Вместе с Максимом Ивановым в Мариуполе находятся первый вице-спикер Свердловского заксобрания Виктор Шептий и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Как уже сообщал «Новый День», накануне командир батальона «Восток» Александр Ходаковский написал в телеграм-канале, что еще 785 украинских военных с «Азовстали» и сдались в плен: «Еще 785 украинских военных сдались в плен, выйдя с предприятия «Азовсталь». Итого через наш участок на сегодня – 785 человек. Смотрю на это дело… вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке. Все пленные – боеспособные мужчины».

Фото из телеграм-канала Максима Иванова

Екатеринбург, Мариуполь, Елена Владимирова

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