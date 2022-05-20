Депутаты хотят отменить возрастной предел для первого контракта в ВС РФ

В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Авторами инициативы выступили депутаты-единороссы Андрей Картаполов и Андрей Красов.

Изменения в статью 34 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» подготовлены «в целях совершенствования порядка поступления граждан на военную службу по контракту», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы поправок указывают, что цель законопроекта – отменить возрастной предел «для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы».

Как отмечается в пояснительной записке, «для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты», а, как показывает опыт, таковыми они становятся к 40-45 годам.

Вместе с тем законом «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы – в возрасте от 18 до 30 лет.

По мнению авторов инициативы, исключение возрастного предела для заключения первого контракта на военное службе «будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.) на военную службу по контракту».

Отмечается, что принятие поправок не окажут влияние на достижение целей государственных программ РФ и не потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»