Цели, бюджет, отношение к партии: чем будет отличаться «Большая перемена» от пионерии

В Государственную думу внесен законопроект о новом российском движении детей и молодежи «Большая перемена». «Новый День» решил сравнить положения законопроекта с документом, с 1967 года регламентировавшим деятельность Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.
Сравнение проведено только по нескольким ключевым параметрам: цель создания, возраст участников, наличие связи с политическими партиями, возможность коллективного членства, бюджетное финансирование, участие в предпринимательской деятельности. Для наглядности параметры обеих организаций, будущей и ныне не существующей, объединили в таблицу.
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Организация / Характеристика
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Движение «Большая перемена» (согласно законопроекту № 126384-8 от 19.05.2022)
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Всесоюзная пионерская организация им. В.И Ленина (согласно Положению Бюро ЦК ВЛКСМ от 17 марта 1967 года)
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Цель
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«Подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями». (Гл. 1, ст. 2)
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«Основные задачи пионерской организации – воспитать пионеров преданными делу Коммунистической партии, верными революционным, боевым и трудовым традициям советского народа, привить юным ленинцам любовь к социалистической Родине, непримиримость к ее врагам, готовить пионеров к защите Отечества. Пионерская организация воспитывает у детей любовь к знаниям и ответственное отношение к учению, прививает интерес к науке и технике, культуре и искусству, содействует их всестороннему развитию. Пионерская организация развивает у пионеров общественную активность и коллективизм, растит их сознательными, честными, смелыми, здоровыми и жизнерадостными.
Пионерская организация воспитывает юных ленинцев в духе интернационализма, крепит дружбу с детскими коммунистическими и демократическими организациями всех стран»
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Возраст участников
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Участниками движения могут быть лица в возрасте от 6 лет, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования
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В пионерскую организацию принимаются дети с 10 лет и могут состоять в ней до 15 лет
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Коллективное членство
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Общественные объединения, прошедшие в установленном законом порядке государственную регистрацию (в том числе общероссийские молодежные и детские общественные объединения), за исключением политических партий, религиозных организаций, профессиональных союзов и территориальных общественных самоуправлений, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов Российской Федерации, общественно полезные фонды, а также автономные некоммерческие организации вправе стать участниками Движения;
Коллективные участники Движения имеют право получать финансирование в порядке, предусмотренном уставом движения и внутренними документами движения;
финансировать деятельность движения и его региональных отделений в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также уставом движения и внутренними документами движения
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Не предусмотрено
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Участие политических партий
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Запрещено
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По поручению Коммунистической партии Советского Союза повседневной деятельностью пионерской организации руководит ВЛКСМ
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Бюджетное финансирование
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Принятие федерального закона «О российском движении детей и молодежи «Большая перемена» не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета.
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В работе по воспитанию пионеров и школьников комитеты ВЛКСМ опираются на помощь и поддержку государственных и общественных организаций, используя средства госбюджета и местных органов.
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Участие в предпринимательской деятельности
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Движение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, установленных частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, и соответствует этим целям.
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Не предусмотрено
Екатеринбург, Евгения Вирачева
© 2022, РИА «Новый День»
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