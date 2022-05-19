В ГД внесли законопроект о российском движении детей и молодежи

В Госдуму внесен законопроект «О российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Документ опубликован в думской электронной базе. Примечательно, что инициатива представлена в день столетия пионерии.

Авторы предложили создать общественно-государственное общероссийское движение. Они отметили, что детские и молодежные общественные объединения – одна из базовых сред, в которых формируется личность ребенка.

«От того, какие ценностные ориентации будут сформированы у детей сегодня, от того, насколько подростки будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит в дальнейшем путь развития общества в целом», – говорится в пояснительной записке.

Планируется, что «Большая перемена» будет участвовать в организации досуга детей и молодежи, помогать им найти свое призвание, готовить к жизни во взрослом обществе. Участникам будут помогать в самореализации, прививать духовные и нравственные ценности, учить традициям народов РФ и уважению к ним, а также любви и уважению к Родине, прививать «чувство личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества».

Предложено создать отделения движения в каждом регионе, а первичные – в школах, училищах, центрах внеклассной работы.

Напомним, 17 мая лидер КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал возрождение детско-юношеского движения в России в день 100-летнего юбилея пионерии. Политик заявил о принципиальном значении этого решения в условиях развязанной Западом гибридной войны против России.

Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предположила, что президент РФ Владимир Путин может возглавить наблюдательный совет новой общероссийской молодежной организации.

Москва, Наталья Рязанова

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