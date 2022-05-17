«Мне по секрету сказали»: Зюганов сообщил о подготовке указа Путина о возрождении пионерии в России

К 100-летию пионерии президент России Владимир Путин может издать указ о возрождении этой детско-юношеской организации. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«Мне по секрету сказали, что выйдет указ или закон президента о возрождении этого движения во всех учебных заведениях», – сказал он.

Как считает политик, такое решение имеет принципиальное значение в условиях развязанной Западом гибридной войны против России. «Возрождение детско-юношеского движения имеет исключительно принципиальное значение – тем более в нынешних условиях, когда все угрозы гибридной войны стали очевидны для каждого из нас», – заявил Зюганов.

Напомним, день пионерии отмечался 19 мая.

Москва, Мария Соколова

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