«В лагерь со своим одеялом» и «Грибы 1941 года»: открылась выставка истории пионерии на Урале (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в городском Дворце творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии» (бывший Дворец пионеров) открылась выставка архивных документов и фотографий «Дети фабрик, заводов, полей, к пионерам в ряды поскорей!», посвященная 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.*

Выставка к 100-летию пионерии

Экспозиция рассказывает об истории организации от истоков до конца 1980-х годов. Например, архивные документы доказывают, что пионерская организация возникла в чем-то как противовес бойскаутам, движение которых получило в России особое распространение в годы Первой мировой войны. В документах начала 1920-х годов говорится, что в годы революции и Гражданской войны многие скаутские организации активно поддержали белогвардейское движение и выступали против Красной Армии, в то время как прокоммунистических детских организаций не было.

В начале 1922 года в Советском Союзе уже начали всерьез поднимать вопрос о создании детских коммунистических групп, которые на тот момент существовали на западе, в частности, в Германии. Обсуждения были бурными. Например, неоднозначную критику вызвала точка зрения Надежды Крупской, которая считала допустимыми многие методы организационной работы скаутов.

В итоге после многочисленных дискуссий 19 мая 1922 года II Всероссийская конференция РКСМ приняла резолюцию о «Детском движении». До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Владимира Ленина в 1924 году была переименована в честь него.

Как рассказала «Новому Дню» Елена Зверева, председатель Свердловского обкома Российского союза молодежи, на Урале первые пионерские отряды появлялись уже в 1922 году, но не при школах, а при заводах, так как наставниками пионеров были молодые рабочие-комсомольцы. Первым уральским городом, где был создан отряд, стал Ирбит.

Согласно архивным материалам, численность пионеров в январе 1925 года в тогда еще Уральской области составляла 36 167 человек. Больше всего отрядов было в Свердловском (174) и Пермском (168) округах. Уже в 1926 году на Урале работали пионерские лагеря. Примечательно, что с собой в лагерь пионер должен был брать не только белье и одежду, но и подушку, простыню и одеяло. С 1928 года уральские пионеры начали отдыхать в «Артеке».

Довольно долгое время у свердловских пионеров не было своего «жилья». Строительство Дома пионеров было начато, но не закончено из-за нехватки средств. И тогда 17 января 1936 года Свердловский обком ВКП (б) издал постановление о передаче Дворцу пионеров бывшей усадьбы Харитоновых. Отремонтировать и адаптировать его для детей было поручено к 1 мая того же года.

О численности пионеров в Свердловской области к концу 1930-х годов можно судить по архивной записке из ЦК ВЛКСМ, где сообщается, что во втором квартале 1939 года в регион будет поставлено 39 тысяч пионерских галстуков.

В годы Великой Отечественной войны пионеры активно помогали колхозам в сборе урожая, о чем сообщает, например, «Уральский рабочий» от 27 августа 1942 года: «Ученики Могильниковской неполной средней школы Нюра Сюзева и Петя Сысолягин собрали за два дня 30 кг колосков. Учительница той же школы тов. Кошкина организовала отряд из 18 школьников младших классов, которые за два дня собрали 8 пудов колосьев», – пишет газета и призывает других учителей и учеников следовать их примеру.

В то же время не прекращалась и исследовательская работа свердловских пионеров. Вот некоторые темы их работ: «Грибы в августе 1941 года», «Микроклимат района У.З.Т.М.», «Я получила эфирное масло». Велась и активная военная подготовка: в феврале 1944 года при Дворце пионеров была организована военная игра, в которой участвовали 2 тысячи человек.

После войны в пионерской организации активно развивались такие направления работы, как КИДы (клубы интернациональной дружбы), сбор металлолома и макулатуры, творческие и спортивные состязания. По словам Елены Зверевой, пионерская организация Свердловской области в 1970-1980-х годах входила в пятерку самых крупных в СССР. Но, по словам специалистов Центра документации общественных организаций Свердловской области, систематизированной истории организации на Урале еще никто не написал, хотя в архивах накоплен огромный массив данных.

Отметим, что сегодня, в день 100-летия пионерской организации, было объявлено, что в Госдуму внесен законопроект «О российском движении детей и молодежи «Большая перемена».



*Выставочный проект «Дети фабрик, заводов, полей, к пионерам в ряды поскорей!» подготовлен Управлением архивами Свердловской области, Центром документации общественных организаций Свердловской области, дворцом творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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