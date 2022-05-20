США работают над поставкой Украине средств дальнего поражения

Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби на брифинге в пятницу, 20 мая, заявил, что Украина более всего нуждается в средствах дальнего огневого поражения, получить которые им помогают Соединенные Штаты, – сообщает РИА Новости.

На брифинге Кирби, в частности, сказал: «Основная потребность, которую продолжают подчеркивать украинцы, состоит в средствах дальнего огневого поражения. Мы работаем над этим и помогаем им получить такие системы».

Пресс-секретарь Пентагона также напомнил, что США уже передали Украине десятки 155-миллиметровых гаубиц М777, а союзники помогают артиллерией советского образца.

Следует отметить, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявлял, что им нужнее всего реактивные системы залпового огня, однако западные партнеры их пока не предоставляют.

Вашингтон, Иван Бабурин

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