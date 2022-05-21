Пентагон отрицает наличие у США планов по уничтожению Черноморского флота

Представитель Пентагона Джон Кирби опроверг сообщения о подготовке США планов по уничтожению Черноморского флота России.

«Могу определенно вам сказать, что это неправда», – сказал на брифинге пресс-секретарь Минобороны США.

Ранее советника главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил в Twitter, что в США готовят план уничтожения Черноморского флота» и обсуждают поставки Киеву «мощного противокорабельного оружия».

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США изучает вопрос о передаче Украине современных противокорабельных ракет для преодоления морской блокады России. Речь идет о ракетах Harpoon и Naval Strike Missile. Меж тем Пентагон отказался раскрывать информацию о еще не одобренных поставках вооружений..

Вашингтон, Наталья Петрова

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