Делегация РФ ушла со встречи министров торговли АТЭС во время доклада США (ФОТО)

Российская делегация покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде во время доклада представителя США Кэтрин Тай. Об этом сообщает Минэкономразвития России.

«Доклад главы торгового ведомства США Кэтрин Тай на совещании министров торговли АТЭС», – сообщает ведомство в своем телеграм-канале, прикрепив к посту фотографию пустого кресла российского представителя.

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Ранее официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт сообщил, что представители пяти стран – Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии – покинули зал заседаний во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

Как отмечает Kyodo, министр покинули зал заседания в знак протеста против российской специальной военной операции на Украине.

Двухдневная министерская встреча АТЭС стартовала 21 мая в Бангкоке. Это первая очная встреча министров торговли АТЭС за три года после ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

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