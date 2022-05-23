Норвегия отвергла призыв Польши делиться доходами от нефти и газа с Украиной

Государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон отреагировал на призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться с Украиной сверхдоходами от продажи нефти и газа. Он заявил, что страна ощутила негативное влияние от падения рынка акций, а население страдает от увеличения цен на электроэнергию и топливо. Возросшие доходы от нефти и газа в основном идут в Нефтяной фонд для будущих поколений (Государственный пенсионный фонд), подчеркнул Петерссон, пишет газета Aftenposten.

Чиновник отметил, что, несмотря на рост доходов Норвегии от нефтяного экспорта, норвежская экономика и граждане пострадали от роста цен на электричество и бензин. Более того, указал он, из-за падения фондового рынка стоимость фонда будущих поколений, куда направляются все доходы от продажи нефти, уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон (51,2 млрд долларов).Таким образом, доходы страны не соответствует оценкам польского премьера, сказал госсекретарь.

Петерссон обратил внимание и на то, что Норвегия уже внесла «значительный вклад в поддержку Украины» и будет продолжать вносить еще больший вклад.

Как отмечает издание, в пересмотренном национальном бюджете доходы государства от нефтяной деятельности в 2022 году оцениваются в 933 млрд норвежских крон. С прошлой осени оценка была скорректирована в сторону увеличения на 656 млрд норвежских крон, что эквивалентно 237%.

Напомним, накануне премьер-министр Польши заявил, что Норвегия получает «избыточную, гигантскую прибыль», опосредованно жируя на ситуации, связанной с событиями на Украине, и должна «немедленно» ею поделиться. По его оценке, избыточная прибыль от продажи нефти и газа «маленького пятимиллионного государства Норвегии превысит 100 млрд евро». «Это ненормально и несправедливо», и поэтому Осло должен немедленно поделиться этой избыточной прибылью, заявил Моравецкий. «Я не говорю, что это нужно для Польши, но это необходимо для Украины, пострадавшей от боевых действий», – добавил он.

Осло, Наталья Петрова

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