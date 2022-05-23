МИД: Россия отозвала заявку Москвы на проведение «ЭКСПО-2030»

Россия решила добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения выставки «ЭКСПО-2030». Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения «ЭКСПО- 2030». Соответствующее уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая 2022 года», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Решение принято в связи с тем, что в условиях «развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию РФ из всех сфер сотрудничества» заявка Москвы на проведение «ЭКСПО-2030» не могла бы рассчитывать на беспристрастное и справедливое рассмотрение, пояснили в МИД.

«В таких условиях, к сожалению, не приходится говорить о честной конкуренции за право проведения всемирных универсальных выставок», – заявили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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