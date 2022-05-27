Санкции привели к рекордному росту нефтегазовых доходов России

Доходы России от экспорта нефти и газа достигли очередного рекордного уровня, несмотря на введенные западными странами санкции, призванные нанести ущерб российской экономике. Об этом пишет обозреватель Роберт Рапир в статье для американского портала Oil Price.

Аналитик сослался на данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге о росте доходов России от продажи энергоресурсов в апреле.

«Российские доходы от нефти и газа поставили очередной рекорд в апреле: 1,8 трлн рублей за один месяц против 1,2 трлн в марте», – отметил он. Спустя всего четыре месяца бюджет России уже получил 50% запланированных нефтегазовых доходов на 2022 год (9,5 трлн рублей), добавил эксперт.

«Хотя США прекратили покупать российскую нефть, проблема остается в том, что Россия является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров нефти», – пишет Рапир. Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка без того, чтобы цены на нее не выросли до рекордного уровня – возможно, до 200 долларов за баррель.

Кроме того, по мере роста цен на нефть повышается привлекательность российской нефти. Сейчас Китай и Индия, к примеру, имеют огромный стимул покупать российскую нефть со скидкой.

«Другими словами, это классическая уловка-22. Когда Россию пытаются наказать, удерживая ее нефть от продажи на рынке, она получает чистую выгоду от увеличения доходов от продажи нефти», – отмечает аналитик.

Впрочем, это не означает, что другие санкции не оказывают желаемого воздействия: жизнь в России становится все труднее из-за множества введенных рестрикций, указал автор статьи.

«В мире, который все еще сильно зависит от нефти, единственный способ эффективно повлиять на нефтяные доходы России – это уменьшить глобальную зависимость от нефти», – резюмировал он.

Москва, Наталья Петрова

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