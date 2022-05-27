Лиз Трасс: Мы должны обеспечить Украине победу

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в пятницу, 27 мая, выступая в Праге на мероприятии, посвященном операции «Антропоид» (название операции по ликвидации гитлеровского наместника Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха), заявила, что «необходимо обеспечить Украине победу», – сообщает ВВС.

В своем выступлении Трасс сказала: «После окончания холодной войны мы думали, что перевернули эту страницу. Но сейчас мы видим, как в Европе совершаются чудовищные военные преступления – преступления, которые, как мы когда-то надеялись, останутся в истории. Умиротворение не может быть ответом. Мы должны обеспечить Украине победу в этой великой борьбе за свободу».

«Если президент России Владимир Путин победит на Украине, мы никогда больше не будем чувствовать себя в безопасности. Поэтому поддержка Киева танками и самолетами является абсолютно законной. Владимир Путин ведет войну против основ нашего общества: свободы, суверенитета и верховенства закона», – заявила британский дипломат.

Прага, Иван Бабурин

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