Западу необходимо продолжить поставку вооружений Киеву, пока Украина не «освободит все свои территории».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время выступления в палате общин британского парламента заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

По её мнению, только после этого можно переходить к мирным переговорам. А до тех пор – западные лидеры не должны давить на Киев в вопросе отказа от территорий, «потому что мы сами бы никогда не отказались».

«Украина может и должна победить в этой войне. Мы никогда не отступим от своих обязательств, как бы долго ни продолжался конфликт. Наша решимость защищать наши принципы превзойдет решимость агрессоров», – утверждает Трасс.

Симферополь, Валентин Карамазов

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