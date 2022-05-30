Дипломаты ЕС вновь не пришли к согласию по нефтяному эмбарго против России

Послы стран-членов Евросоюза вновь не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, который предполагал запрет на поставки российской нефти. Об этом стало известно по итогам сегодняшнего заседания комитета постоянных представителей (COREPER) стран-членов ЕС в Брюсселе, сообщают украинские СМИ со ссылкой на информированный источник.

«Согласия на COREPER нет», – цитирует источника издание «Страна.ua».

Накануне послы стран-членов ЕС после долгих переговоров не смогли достичь компромисса по так называемой облегченной версии нефтяного эмбарго против России.

Дипломаты собирались в воскресенье перед внеочередным саммитом ЕС, который пройдет в Брюсселе 30-31 мая. Ожидалось, что Венгрия согласится на предложение, которое бы включало эмбарго против российской нефти, которая транспортируется морским путем. При этом предполагается сохранить поставки нефти через трубопровод. Однако договоренности достичь не удалось. Сегодня, 30 мая, обсуждение было продолжено, но снова оказалось безуспешным.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает на согласование шестого пакета антироссийских санкций в течение 48 часов.

В свою очередь, высокопоставленный чиновник ЕС сообщил, что лидеры стран Евросоюза постараются на специальном саммите в Брюсселе 30-31 мая договориться по доработанному варианту эмбарго на российскую нефть. По его словам, эмбарго «покроет более двух третей импорта нефти из России», то есть всю нефть, поставляемую из России морем, передает «Прайм».

Брюссель, Наталья Петрова

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