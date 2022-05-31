Россиян предупредили о возможной визовой дискриминации со стороны ЕС

Российским гражданам нужно быть готовыми к возможной визовой дискриминации со стороны Евросоюза. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Как отметил дипломат, европейская политика в отношении России отличается «близорукостью» и «испытывает острый дефицит здравого смысла». «В основу курса ЕС положена политическая задача любой ценой демонстрировать солидарность с киевским режимом, наращивая неправомерный санкционный прессинг на Россию», – заявил он в интервью РИА «Новости».

При этом руководство ЕС не принимает в расчет «озабоченности и законные права» россиян, указал дипломат. «Наблюдали это на примере многолетней и политизированной визовой дискриминации крымчан», – подчеркнул Иванов, добавив, что никаких иллюзий на этот счет в Москве нет.

На этом фоне «нужно быть готовыми к любому развитию ситуации», в том числе к тому, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым россиянам, отметил дипломат.

Накануне посольство Дании в Москве объявило о приостановке выдачи краткосрочных виз и видов на жительство. Решение не затрагивает официальные визиты, уточнили в дипмиссии.

Москва, Наталья Петрова

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