Боррель призвал сделать из ЕС военную силу

Евросоюзу недостаточно только мягкой силы, считает глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель. ЕС должен стать сильной державой не только в гражданском, но и в военном смысле.

«Мы усвоили на основании конфликта на Украине, что недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой, ЕС также должен быть серьезной военной силой», – заявил Боррель перед началом саммита ЕС (цитата по ТАСС).

Еврочиновник призвал страны ЕС увеличить расходы на обороны. И, хотя «оборона – это национальная компетенция», действия членов союза в этой сфере должны быть согласованы.

Ранее Жозеп Боррель пожаловался, что военные запасы ЕС истощены из-за помощи Украине. Одна из причин – сокращение оборонного бюджета из-за политики жесткой экономии.

Россия начала военную спецоперацию в Донбассе по просьбе руководства донбасских республик. Реакцией Запада стало усиление санкционного давления на Россию и увеличение поставок вооружений на Украину.

Брюссель, Наталья Рязанова

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