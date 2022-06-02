НАТО обозначит Россию главной угрозой в своей новой концепции

НАТО назовет Россию главной угрозой себе в своей новой стратегической концепции. Об этом заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит. Обновленная концепция Североатлантического альянса, как ожидается, будет принята на саммите в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня.

Как отметила Смит, разработка стратегической концепции еще не завершена. Однако, подчеркнула она, в итоге «вы увидите, что Россия появится в стратегической концепции в качестве имеющей первостепенное значение угрозы альянсу» (цитата по ТАСС).

Постпред также заявила, что альянс уже находился в переходном состоянии до начала Москвой военной операции на Украине и занимался «укреплением сдерживания и обороны». Смит добавила, что этому будет уделено еще больше внимания из-за действий России.

Дипломат также отметила, что НАТО отразит в своей доктрине сближение России и Китая, приняв во внимание заявления президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о том, что дружба между двумя странами «не имеет границ», а их сотрудничество ничем не ограничено.

Добавим, что на саммите НАТО, помимо России и Китая, будет обсуждаться вступление в альянс Финляндии и Швеции.

Москва, Наталья Петрова

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